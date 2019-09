ex Golden Lady verrà discussa in Senato con una interrogazione a risposta scritta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed al Ministro dello sviluppo economico, in via di presentazione da parte dei cittadini senatori del Movimento 5 Stelle . Il primo firmatario è il vastese Gianluca Castaldi , che esprime il suo ringraziamento al responsabile Lavoro regionale di Rifondazione Comunista, Carmine Tomeo , per "la disponibilità nel mettermi a disposizione,oltre che il suo tempo,anche il prezioso lavoro elaborato nella lotta a sostegno delle lavoratrici e lavoratori della ex Golden Lady (interrogazione regionale,cronistoria,etc). Ringrazio - aggiunge Castaldi- anche la CGIL territoriale per tutta la documentazione fornita relativa agli accordi, impegni, trattative". La situazione dellaverrà discussa in Senato con una interrogazione a risposta scritta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed al Ministro dello sviluppo economico, in via di presentazione da parte dei cittadini senatori del. Il primo firmatario è il vastese, che esprime il suo ringraziamento al responsabile Lavoro regionale di Rifondazione Comunista,, per "la disponibilità nel mettermi a disposizione,oltre che il suo tempo,anche il prezioso lavoro elaborato nella lotta a sostegno delle lavoratrici e lavoratori della ex Golden Lady (interrogazione regionale,cronistoria,etc). Ringrazio - aggiunge Castaldi- anche laterritoriale per tutta la documentazione fornita relativa agli accordi, impegni, trattative".

Nel documento viene chiesto ai Ministri se, alla luce di una vicenda che si trascina ormai da moltissimi mesi senza giungere a una soluzione per i lavoratori e le lavoratrici:

1. intendono adottare idonei e specifici provvedimenti nella direzione di una proroga della Cassa integrazione per ristrutturazione, per la concessione degli incentivi legati alla “formazione on the job” o di altri benefici a sostegno delle aziende impegnate nella ricollocazione del personale,consentendo anche la possibilità di corresponsione di indennità;

2. non intendono concordare un disciplinata “mirata” per la formazione “on the job” alle sole attività industriali che identifichi una modifica strutturale delle tipologie di lavorazioni,anche al fine di evitare di incorrere in richiami formali della Unione Europea per il rispetto delle normative sulla concorrenza ed aiuti di stato;

3. non ritengono necessario operare una normale ed istituzionale attività di controllo e verifica,riconvocando le medesime parti firmatarie del verbale e degli accordi sottoscritti,per ricomporre in maniera responsabile,definitiva, completa e certa il quadro degli impegni da più parti disatteso anche in modo grave ed unilaterale;

4. non ritengono per le parti di loro competenza attivare una verifica sulle procedure ed attività messe in atto dalla New Trade srl,sopra denunciate.