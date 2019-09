La Asl salva la vita a un gattino che si è rotto una zampa e non riesce a spostarsi dalla strada, col rischio di essere investito. E' successo stamattina nella zona di viale Perth, il tratto meridionale della circonvallazione Istoniense.

Il racconto - A raccontare l'accaduto è un residente, Stefano Moretti: "Questa mattina stavo uscendo di casa e dall'altro lato della strada ho notato il micio a ridosso del marciapiede. Ho pensato che fosse spaventato ed allora mi sono avvicinato ed ho capito che aveva la zampetta spezzata.

Allora ho girato l'auto e l'ho posizionata a protezione dell'animale. Ed ho chiamato la polmunicipale che mi ha fornito il racapito della asl. L'intervento del dottor Massimo Genovesi della Asl è stato tempestivo.

Il micio deve essere caduto dal muraglione che costeggia il marciapiede ed a seguito della caduta si è rotto la zampa. Per conoscere le sue condizioni e per adottarlo si può chiamare il servizio veterinario della asl. La nuova legge impone il soccorso per tutti gli animali feriti. Credo però che dovrebbe essere la coscienza di ognuno di noi a spingerci ad aiutare un altro essere vivente. Il numero della Asl è 0873.308690

Il Dottore mi ha riferito che il micio ha riportato la frattura scomposta del femore".