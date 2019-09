Ore 20 - Oggi pomeriggio si è riunita in municipio la commissione Bilancio del Consiglio comunale di Vasto. L'assemblea ristretta in cui sono rappresentate maggioranza e opposizione era chiamata a esaminare il rendiconto consuntivo che il 13 maggio dovrà essere approvato dal plenum del Consiglio, pena lo scioglimento e le elezioni anticipate.

Stante la situazione politica ancora ingarbugliata, il Psi (rappresentato in commissione da Gabriele Barisano) si è astenuto. E' il segnale che nel centrosinistra manca ancora l'accordo sulla nuova Giunta.

Ma un segnale al sindaco, Luciano Lapenna, lo hanno dato anche i centristi Davide D'Alessandro e Nicola Del Prete, che hanno dichiarato di voler aspettare la seduta del Consiglio comunale per esprimere il proprio voto. Era stato lo stesso Lapenna, un mese fa, a dire in sintesi: o si ricompone la coalizione di centrosinistra, oppure si possono cercare altri alleati al centro.

La trattativa - Si apre un primo spiraglio nella difficile trattativa per ricucire i rapporti nella maggioranza che sostiene il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Mentre è in corso la seduta della commissione bilancio del Consiglio comunale (di cui fanno parte due socialisti, Gabriele Barisano e Luigi Masciulli), emerge la possibile via d'uscita dal tunnel in cui il centrosinistra si è infilato da oltre un mese.

Incontri e telefonate delle scorse ore avrebbero consolidato la soluzione minimalista proposta dal Partito democratico: niente azzeramento di Giunta, 6 assessori su 7 rimangono gli stessi. A meno che, oltre a Masciulli, non entri anche Luigi Marcello (Giustizia sociale) al posto del suo collega di lista civica Mario Olivieri. Il settimo è il vice sindaco e titolare della delega ai Servizi sociali, Antonio Spadaccini. Visto che è stato lui stesso ad aver consegnato a ottobre a Lapenna una lettera in cui rimette il suo mandato nelle mani del sindaco adducendo motivi lavorativi e personali, potrebbe essere lui l'agnello sacrificale che consentirebbe l'ingresso in Giunta di un socialista. E il Psi il suo futuro assessore lo ha già scelto da tempo: è Luigi Masciulli, avvocato, al primo mandato da consigliere comunale. Eletto nella lista civica Giustizia sociale nelle elezioni amministrative del maggio 2011, poco meno di un anno fa è transitato nel Psi in cui, tra l'altro, aveva già militato negli anni scorsi.

Il problema - Ma i socialisti non sono disposti ad accettare una sostituzione pura e semplice, visto che da diverse settimane hanno puntato i piedi, chiedendo l'azzeramento della Giunta, la riduzione del numero degli assessori e il rilancio dell'azione amministrativa. L'ultima richiesta verrà soddisfatta con una promessa: quella di avviare il cronoprogramma di cui tanto ha parlato nei giorni scorsi il segretario del Pd, Antonio Del Casale. Un elenco di cose da fare e di tempi per realizzarle. Un documento che guiderà l'attività dell'amministrazione Lapenna e in base al quale il primo cittadino e i ogni assessore dovranno assumersi precise responsabilità.

Ma al Psi non basta. Il problema principale è la mancanza di discontinuità rispetto a questi primi due anni in cui l'amministrazione targata centrosinistra non ha certo brillato per efficienza, come ammettono molti politici di maggioranza. I socialisti vogliono almeno una ridistribuzione delle deleghe, ossia di settori e attività di cui i singoli assessori dovranno occuparsi. Probabilmente, otterranno questo rimescolamento, chiesto anche dal Pd.

Consiglio comunale - Intanto, è stata convocata la fatidica sessione di bilancio del Consiglio comunale di Vasto. Il rendiconto consuntivo va approvato entro il 20 maggio. Altrimenti tutti a casa ed elezioni anticipate. Oggi il municipio ha annunciato la seduta:

"Sono nove i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

L’assise civica si riunirà in prima convocazione alle ore 8 del 10 maggio ed in seconda convocazione alle ore 9 di lunedì 13 maggio.

Questi gli argomenti in trattazione:

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 14 e 25 marzo 2013;

2. Interrogazioni ed interpellanze;

3. Ordine del giorno su “Interventi per scongiurare l’interruzione del servizio navale motovedetta dei carabinieri";

4. Mozione su “Chiusura scalo merci Trenitalia “

5. Rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio finanziario 2012 – Approvazione

6. Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici – Messa in sicurezza della Scuola Elementare “ L. Martella “ – Provvedimenti.

7. Realizzazione Via Verde della Costa dei Trabocchi nel territorio del Comune di Vasto – Approvazione tracciato;

8. Realizzazione Via Verde della Costa Trabocchi – Lotto n.5 – Provvedimenti;

9. Proposta di Legge Regionale, ai sensi del comma 1 dell’art.31 dello Statuto della Regione Abruzzo, “Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell’art.121 – 2°comma – della Costituzione: Integrazione all’art. 29 D.Lgs.31 marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”.