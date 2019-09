Incontri, telefonate. A due settimane dal Consiglio comunale che dovrà approvare il bilancio (altrimenti tutti a casa e si torna al voto), le trattative si fanno frenetiche. Anche se si cerca di tenere nascosti gli incontri, il via vai di politici in municipio non passa inosservato.

Il centrosinistra di Vasto è alla ricerca della difficile quadratura del cerchio. Il sindaco, Luciano Lapenna, è tra due fuochi: da un lato i socialisti, che gli chiedono di azzerare la Giunta e ripartire da capo, sulla sponda opposta tutte le altre forze politiche della coalizione, che non ne vogliono sapere.

Ma la proposta elaborata dal Pd può creare ulteriori spaccature. Il direttivo dei democratici ha chiesto al primo cittadino di confermare in Giunta i tre rappresentanti Pd (Vincenzo Sputore, Lina Marchesani e Nicola Tiberio) e di nominare un assessore socialista, sacrificandone uno che fa riferimento ai cosiddetti monogruppi, cioè i partiti che hanno un solo consigliere comunale: Giustizia sociale, Rifondazione comunista e gruppo misto.

Ieri "ci siamo visti a pranzo io, il sindaco Lapenna e il vice sindaco, Antonio Spadaccini", dice Elio Baccalà (gruppo misto). "Ma non abbiamo parlato di queste cose. Del resto, il sindaco sa già come la penso: la Giunta deve rimanere immutata, perché così com'è rispecchia il responso delle elezioni 2011", dice il professore in pensione eletto nell'Italia dei valori. A gennaio lui e Spadaccini hanno lasciato l'Italia dei valori. Senza partito, ora fanno riferimento esclusivamente a se stessi. Per questo, Baccalà ha dato vita automaticamente al gruppo misto, di cui è unico componente. Da ottobre, Spadaccini ha rimesso la sue delega nelle mani di Lapenna, che di lui si fida molto, ragion per cui nessuno può dare per scontato che sarà il medico del San Pio da Pietrelcina la vittima sacrificale dei dissidi di maggioranza.

Il primo cittadino è in contatto in queste ore con le forze politiche del centrosinistra. Qualche incontro già c'è stato. "Non sono stato ancora chiamato. Attendo con ansia", diceva laconico ieri sera Luigi Marcello (Giustizia sociale).