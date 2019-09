Il problema si trascina da oltre un anno. Il Cotir non paga gli stipendi ai dipendenti. Lavoratori disperati anche nel settore pubblico. Il consorzio per le tecniche irrigue, che ha sede in località Zimarino a Vasto, ha sei soci: Arssa (agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo), Università di Chieti e L'Aquila, Provincia di Chieti, Comune di Scerni, Consorzio di bonifica Centro.

E' in programma oggi pomeriggio, alle 16, l'assemblea dei lavoratori, che si confronteranno col presidente del Cotir, Alberto Amoroso, e con la dirigenza per trovare una soluzione a una situazione che si fa sempre più drammatica. A gennaio tecnici e ricercatori avevano scioperato: erano trascorsi già 10 mesi dall'ultimo stipendio ricevuto.