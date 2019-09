I Circoli Acli di Vasto e San Salvo propongono due appuntamenti per il 1 maggio. Il primo è in programma alle 10.30 al centro culturali Aldo Moro di San Salvo. Si tratta di un dibattito Il lavoro: questo sconosciuto.



Interverranno i sindaci di San Salvo e Vasto, Tiziana Magnacca e Luciano Lapenna, il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, il consigliere regionale e presidente della Commissione Attività Produttive, Nicola Argirò, il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, il vicario arcivescovile della diocesi di Chieti-Vasto, don Mario Pagan, il direttore del Centro per l'Impiego di Vasto, Giovanni Trovato, il direttore del Patronato Acli di Chieti, Stefania Rossetti, il presidente del Circolo Acli di Vasto, Incoronata Ronzitti e il vice presidente Acli di San Salvo, Francesco Toscano.

Modera l'incontro il giornalista Pino Cavuoti.



Nel pomeriggio, dalle 16, raduno nell'area del PalaBCC di via dei Conti Ricci a Vasto, ciclo pedalata in amicizia non competitiva, su un percorso di complessivi 10 chilometri, con ristoro al termine della passeggiata.