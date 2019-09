Gli Amici del Basket San Salvo nell’ultima partita della stagione tra le mura amiche raccolgono una onorevole sconfitta contro i primi in classifica dell’Olimpia Mosciano.

Davanti ad un grande pubblico che ha accompagnato la squadra del presidente Alberto Antenucci per tutto l’anno, capitan Desiati e compagni vendono cara la pelle contro gli avversari chiudendo alla fine con uno svantaggio di soli 7 punti.

Primi due quarti di grande intensità con le due formazioni che rispondono colpo su colpo. Molto dura la partita sotto canestro con diversi contatti di gioco piuttosto decisi. Toth nonostante questo alla fine chiuderà con 30 punti. Ma come sempre è tutto il roster di San Salvo guidato da Linda Ialacci che propone sul campo intensità, voglia, cuore, caratteristiche che hanno contraddistinto tutto il cammino di quest’anno degli Amici.

Ad inizio terzo quarto arriva il break decisivo della forte formazione di Mosciano, che allunga fino al + 15. Ma nonostante questo gli Amici del Basket San Salvo non mollano mai, spingendo fino alla fine e con la possibilità anche di pareggiare sul meno 3. Alla fine il punteggio reciterà 61 Amici 68 Mosciano, con i complimenti finali della prima della classe a tutta la società di San Salvo, sia per lo spirito di gioco che per il “terzo tempo finale” che ha visto imbandita una tavola con dolci, rustici e spumante per salutare e ringraziare tutto il pubblico presente.

Resta una sola partita per chiudere la stagione ma le attività degli Amici del Basket San Salvo non si chiudono qui. Oggi, domani e il primo maggio ci sarà il “Torneo Safari” che vedrà la partecipazione di squadre provenienti da Napoli, Frascati, Firenze, Milano, Pescara. Una tre giorni di Basket in città per gli under 13, gli Aquilotti (classe 2002/2003) e gli Scoiattoli (classe 2004/2005). Le partite si svolgeranno in contemporanea sia nella palestra di Via Verdi che presso la palestra dell’ITC Mattioli in via De Gasperi.



Seguite il programma sul sito www.amicidelbasket.it

Tabellino

Amici Del Basket San Salvo: Toth 30, Desiati 10, Tana 6, Gabriele 3, Nanni 8, Greco 4,D’Adamo, Terpolilli, Mancini, Ludovico Ne, Koschena ne, All. Ialacci Linda

Olimpia Mosciano: Albertazzi 6, Neri 19, Wu 2, Ciervo 21, Simonella 7, Ramirez 9, Caivano 4, Battistini Ne, Di Nicola Ne, All Minora Alfredo

Arbitri Grappasonno F, Di Luzio G

Parziali: 17-21 17-14 6-17 21-16

Finale: 61-68