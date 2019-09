Scade domani 30 aprile 2013 il Bando, per l’invio delle opere, della XXVIII Edizione del Premio Nazionale “Histonium” di Poesia e Narrativa (farà fede il timbro postale di partenza).

Ricordiamo che al Concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero, solo con opere in lingua. Tali opere non devono aver mai conseguito il primo premio in altri Concorsi. Le poesie non devono superare i 40 versi, le opere di narrativa le 8 cartelle.

Le Sezioni sono sette: A) Poesia inedita a tema libero; B) Silloge inedita di 10 poesie; C) Narrativa inedita; D) Opera inedita, svolta in poesia o in prosa sul tema sociale: “L’acqua: risorsa preziosa dell’umanità”; E) Libro edito di poesia, narrativa e saggistica (dal mese di gennaio 2011 al mese di aprile 2013; F) Opera in poesia o prosa sul tema straordinario: “L’amore fonte ed essenza della vita”.

Novità di questa edizione è innanzitutto un tema di grande attualità: quello dell’Acqua. L’elaborato letterario deve approfondire questo bene prezioso, non solo nei suoi aspetti positivi, ma anche in quelli negativi (in particolare la scarsità idrica, l’inquinamento dei fiumi, l’inutile spreco ecc…)

Ma c’è un secondo tema speciale, che i concorrenti possono affrontare nei loro testi: quello sull’Amore fonte ed essenza della vita, inviando un elaborato che approfondisca i significati e le dinamiche relazionali dell’amore, nel loro alternarsi di gioie e dolori, di estasi e tormenti, di sogni e crude realtà.

Ricordiamo che ogni poesia, silloge, volume edito, racconto, saggio, deve essere inviato, in quattro copie (scritte al PC, con carattere leggibile, in formato A4 e con dimensione almeno 12), di cui una soltanto deve recare il cognome, il nome e l’indirizzo completo, con numero di telefono, eventuale e-mail, e firma.

La premiazione (premi in danaro, pernottamento, trofei, coppe e targhe personalizzate) avrà luogo a Vasto nel pomeriggio di Sabato 21 settembre 2013, alla presenza di personalità del mondo politico e culturale. Durante la Cerimonia saranno assegnati i “Premi Cultura 2013”.

Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare al Segretario del Premio, prof. Luigi Medea, Corso Mazzini, 411/B - 66054 - VASTO (CH). Tel. 0873/361171 – e-mail: premiohistonium@hotmail.it - Sito web: www.premiohistonium.it