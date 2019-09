"Sarà un evento che richiamerà nel territorio almeno 60-70mila persone". Dario Da Roit, promotore del Vasto Air Show, indica chiaramente qual è la portata dell'appuntamento che porterà a Vasto le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, invidiata da tutto il mondo. Ad organizzare la manifestazione è Assoeventi, sodalizio che comprende 33 operatori del territorio. "Il nostro obiettivo - ha spiegato il presidente Gabriele Tumini- è quello di creare eventi che durino 2 o più giorni, che interessino non solo Vasto ma una zona più ampia e che soprattutto siano ripetuti negli anni. In questo modo -commenta l'imprenditore vastese- si coinvolgono i comuni che sono nella stessa zona. Ad oggi questo è stato fatto con Vasto, San Salvo e Cupello, ma puntiamo ad estendere il nostro bacino. Noi vogliamo lavorare tutti per il successo del nostro territorio. E quello delle Frecce Tricolori è un appuntamento a cui stiamo dedicando tutte le energie".

Dario Da Roit, appassionato di aeronautica e referente per l'Aeroclub di Ancona, illustra i tratti caratterizzanti della manifestazione. "Dopo 20 anni di airshow organizzati in tutto il mondo mi sono detto: perchè non a Vasto? E così abbiamo messo in moto questa importante macchina organizzativa. Dalle stime e dagli storici delle manifestazioni simili contiamo di avere almeno 60-70mila persone sul territorio. Oltre all'appuntamento principale, il 22 giugno con le prove e il 23 con l'esibizione delle Frecce, ci saranno una serie di eventi collaterali nei tre comuni coinvolti".

L'esibizione della PAN (pattuglia acrobatica nazionale) sarà domenica, probabilmente dalle 17 alle 17.30. I veivoli faranno base a Pescara, dove riceveranno assistenza tecnica. Oltre alle Frecce ci saranno l'elicottero HH3F e gli elicotteri delle verie compagnie, oltre a numerosi aerei privati. "Gli elicotteri saranno al campo volo di Vasto, grazie alla collaborazione con l'associazione Volo Vasto. Qui sarà possibile vederli da vicino. Ci tengo a precisare -ha detto Da Roit - che tutti i mezzi dell'Aeronautica partecipano a titolo gratuito".

Un'associazione di modellismo allestirà due mostre, a San Salvo e a Palazzo d'Avalos, con aerei in scala 1:4. A Cupello, invece, ci sarà la manifestazione Aspettando le Frecce, che coinvolgerà i ragazzi delle scuole cittadine. Sempre a San Salvo, venerdì 21 giugno il comandante della PAN terrà una conferenza sul lavoro di squadra.

"In occasione del 150esimo di D'Annunzio - ha aggiunto Da Roit - ci sarà anche uno spettacolo teatrale dedicato ad un personaggio che ha dato tanto all'aviazione italiana, oltre che alla cultura. In collaborazione con il consorzio Vasto in Centro, il cuore della città sarà caratterizzato da decorazioni a tema in quei giorni".

All'incontro erano presenti i rappresentanti delle ammnistrazioni comunali coinvolte. C'erano l'assessore Mario Olivieri, in rappresentanza del Comune di Vasto, Angelo Pollutri, sindaco di Cupello, Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, insieme all'assessore Giovanni Artese. "Questa prima iniziativa coordinata da Assoeventi pone i nostri comuni in una dimensione diversa. A Cupello lavoreremo con la divulgazione e la preparazione all'evento - ha sottolineato Angelo Pollutri- con i ragazzi delle scuole nella prima settimana di giugno".

"In momenti come questi -ha sottolineato Mario Olivieri- fare eventi del genere potrebbe sembrare ridondante. E invece sono convinto che le tante bellezze che hanno Vasto e i comuni vicini vadano fatte fruttare, anche attirando persone con manifestazioni come questa". Esprime il ringraziamento ad "Assoeventi che ha voluto coinvolgere i nostri comuni", il sindaco Tiziana Magnacca. "L'evento con le Frecce Tricolori ha un ampio respiro e contribuirà ad arricchire il calendario delle manifestazioni estive".

Da oggi è online il sito web del Vasto Air Show (clicca qui), dove verranno pubblicate notizie e aggiornamenti sulla manifestazione.