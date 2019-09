Lo Sporting Pollutri sogna la vittoria dei playoff, dopo la superba vittoria ottenuta nella difficile trasferta di Penne. La squadra di mister Giovanni Morelli porta a casa il risultato con un roboante 8-1 che fa ben sperare per la finale contro il Celtic Chieti, vittorioso contro il Francavilla. Eppure le cose erano iniziate molto male per i pollutresi. Infatti i padroni di casa, dopo poche battute di gioco, si erano portati in vantaggio.

Ci ha pensato Samuele Ninni, con bella azione personale, a trovare il pareggio. Poi capitan Fortunato ha avviato la sua personale sfida con l'estremo difensore avversario, con un tiro dalla media distanza che è finito in rete. A chiudere nel migliore dei modi il primo tempo ci ha pensato Di Ghionno, con un tiro potente e preciso che finisce all'incrocio dei pali. Il Penne prova a ribattere senza troppa fortuna e le volte in cui arriva il tiro si trova davanti un Della Penna in stato di grazia.

Pubblico di casa ammutolito e sostenitori dello Sporting che prendono coraggio in avvio di ripresa, quando il monologo degli ospiti continua a produrre reti. Altre due reti di Fortunato portano il risultato sul 5-1. A quel punto il Penne cerca di tornare in partita sfruttando la carta del portiere di movimento. Ma lo Sporting è implacabile e porta a 8 le sue reti, grazie a Di Paolo, Giurastante e Conti.

A fine partita c'è appena il tempo di festeggiare per la bella vittoria ottenuta che già si inizia a pensare alla sfida di sabato prossimo. La finale del girone con il Celtic Chieti deciderà chi andrà a sfidare la vincente dell'altro girone della serie C2 e cercare la conquista della promozione. Sarà importante centrare questo risultato anche perchè, negli ultimi anni, entrambe le finaliste hanno poi compiuto il salto di categoria.