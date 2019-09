Domenica 1 maggio alle 16.00 la Vastese gioca allo Stadio dei Marsi di Avezzano contro i padroni di casa per la Coppa Mancini, il trofeo che mette di fronte i vincitori dei due gironi di Promozione.

I tifosi biancorossi comunicano che è possibile partecipare alla trasferta di Avezzano in pullman, il costo è di 12 euro, gli interessati possono iscriversi allo stadio Aragona oggi alle 18.30 oppure domani presso la pescheria Natarelli in via Ciccarore.