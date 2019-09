Sono stati 45 - molti di più del previsto - i partecipanti alla ciclo-passeggiata “Dalla città al mare” organizzata dalla FIAB Vasto Pedala domenica 28 aprile. Una giornata rilassata e divertente che ha visto una lunga carovana di biciclette muoversi dal centro-città di Vasto per raggiungere la Riserva Naturale di Punta Aderci attraverso il percorso ciclabile del torrente Lebba.

Dagli 8 ai 70 anni, ecco la fascia d’età dei partecipanti che, con il vero spirito dell’aggregazione e divertimento, hanno animato la pedalata della domenica. Giunti all’interno della Riserva Naturale, il gruppo ha avuto modo di ricevere notizie riguardanti la flora e la fauna del territorio grazie all’intervento di Stefano Taglioli e Alessia Felizzi della Coop. Cogecstre e grazie al supporto dell’associazione Amici di Punta Aderci è stato organizzato un piccolo rinfresco di benvenuto nella spiaggi di Punta Penna. Un sentito ringraziamento va anche alla Protezione Civile che ha garantito gli attraversamenti stradali e la sicurezza del gruppo nelle zone interessate al traffico stradale.

“Questa iniziativa” - dice il direttivo di FIAB Vasto Pedala - “ci ha ulteriormente convinti dell’estrema necessità di adeguamenti stradali affinché venga garantita anche ai ciclisti - che sono sempre di più e che saranno sempre di più in futuro - una completa sicurezza nella circolazione, magari attraverso la costruzione di nuove piste ciclabili all’interno della città, di corsie protette per ciclisti, l’installazione di zone 30 (con limite di velocità di 30 km/h) oltre ad un processo di sensibilizzazione al rispetto degli automobilisti verso chi si muove in bicicletta non solo per sprt ma anche nella vita di tutti i giorni. Il miglioramento della mobilità ciclistica e pedonale”, dice ancora il direttivo - “crediamo non sia più un’alternativa ma è una necessità”.

Tutto il direttivo di “FIAB Vasto Pedala", composto da Alberto Saviello, Roberto De Ficis, Carla Amorosi, Stefania Sabatini ed Alessandro Menna, esprime completa gratitudine verso tutti i partecipanti alla ciclo-passeggiata “Dalla città al mare”. “É stata una giornata bellissima”- dicono i ragazzi - “da tutti i punti di vista e questo grazie alla vostra sentita, appassionata e simpatica compagnia! ”.

Per seguire le attività di FIAB Vasto Pedala, visita vastopedala.wordpress.com oppure su www.facebook.com/vastopedala oppure tramite email: fiabvastopedala@gmail.com