Martedì a Cupello, i nati del 1963, celebrano la festa del loro cinquantennio d’età. L’appuntamento per tutti è alle 18,00 presso la chiesa parrocchiale “Nativita’ Maria Santissima” per partecipare alla Santa Messa officiata dal parroco Don Nicola Florio e dal Don Camillo Gentile che lo è stato per un lungo periodo precedente.



Per l’evento è stato impiantato un olivo nell’area attigua alla zona di Padre Pio nella parte alta del paese; pianta che verrà benedetta e conterrà una targa a ricordo. L’olivo rappresenta l’unione tra i popoli, la pace tra gli uomini, serenità nella convivenza civile tra le persone.



La serata si concluderà presso l’hotel Acquario a Vasto Marina con una cena cui è prevista una partecipazione di circa 100 persone. Tra i tanti che compiono il mezzo secolo di vita Graziano Marcovecchio, presidente C.d.A. della Pilkington, Camillo D’Amico, consigliere provinciale e capogruppo P.D., Antonio Castrignanò, maresciallo dei carabinieri e comandante della stazione di Vasto.