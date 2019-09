Nel fine settimana, presso la palestra dell' I.T.C. di Casalbordino, si è svolta la 3° edizione del Fu Jow "Artiglio della Tigre", gara di promozione sportiva settore arti marziali. Con il patrocinio del Comune di Casalbordino, presenti il sindaco Remo Bello e l’assessore allo sport Amedeo Nanni.



Per l’occasione, Casalbordino è stata invasa da molti atleti provenienti da ogni parte d'Italia per partecipare a quella che ormai è diventato un appuntamento fisso delle discipline orientali. La Tullio Academy, sempre nell'ottica della diffusione delle arti marziali, ha pensato di sviluppare quest'anno il FU JOW anche ad altre discipline.



Prima sono stati gli atleti di Kickboxing, Muay Thai e Mma ad affrontarsi sul tappeto di gara, poi è stata la volta del Kung Fu tradizionale e del Sanda. Due giornate all'insegna delle esibizioni e dei combattimenti con uno spettacolo unico nel suo genere. I moduli sono anche parte della formazione in Fu Jow.



Diverse tecniche di difesa e di attacco sono apprese attraverso la pratica di forme. Molti dei colpi e calci del Fu Jow vengono consegnati dalla prua, freccia, e la posizione del cavallo. Mano di Ferro e Tiger Claw di formazione sono anche sottolineati nella figura. Esercizi per sviluppare la coordinazione e resistenza sono anche parte del regime di allenamento Jow Pai Fu. L'allievo di Fu Jow sviluppa la tenacia di una tigre ,attaccare con dedica e la formazione continua.



Questo atteggiamento mentale aiuterà il praticante ad una consegna mirata e a prendere i potenti colpi di un attaccante. Fu Jow è uno dei sistemi più rapida crescita del Kung Fu nel mondo. L’iniziativa è coordinata dal M° Rocco Tullio di Casalbordino. Il sindaco Remo Bello a nome personale e di tutta l’amministrazione, ha premiato tutti i maestri partecipanti con un attestato del Comune.