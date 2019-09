Volevo segnalarvi il degrado e il pericolo per tutti i bambini che frequentano il parco giochi adiacente il centro medico a Vasto Marina. Domenica alle ore 16 circa era in condizioni pietose, sporchissimo, con giochi rotti e perciolanti, come la barca dei pirati, pezzi di acciaio appuntiti sparsi sulla sabbia.

Io stesso ho chiamato i Vigili Urbani segnalando il grave pericolo per i bambini, ma nessuno si e fatto vedere. Li ho aspettati tre ore. Ho fatto alcune foto, con il telefono non si vedono molto bene, ma ve le mando. Sicuramente farete un grosso piacere a tutta la popolazione di Vasto se qualche giorno farete un servizio sui parchi giochi della città.

Quali sono? Quelli nuovi addirittura sono diventati proprietà privata di chi ci abita vicino, chiusi con lucchetto e possono entrare solo quelli che vi abitano attorno, come quello alla fine della circonvallazione Istoniense. Speriamo che chi di competenza possa intervenire.





Un vostro lettore