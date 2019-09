Il 23 marzo, a soli 33 anni, Donatella Gaspari, prematuramente lasciava questa terra. Ieri sera, ad un mese da quel triste giorno, le persone che condividevano con lei il lavoro e tante passioni, hanno voluto ricordarla insieme alla sua famiglia. Così, a Scerni, si sono ritrovati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Gissi, i soci dello Sci Club Vasto che è stato a lei intitolato. Sono le realtà in cui Donatella si spendeva rendendosi sempre disponibile a dare una mano agli altri. C'erano poi i tanti amici di Gissi e Vasto e quelli venuti da lontano, Campobasso, L'Aquila, Napoli. "Eravamo in tanti - commenta Rocco De Vitofrancesco, presidente dello Sci Club Donatella Gaspari - per ricordare la nostra cara Donatella e per stringerci alla famiglia in questo momento difficile".

I presenti hanno condiviso i ricordi dei momenti trascorsi insieme a Donatella, appassioanata dello sport e amante della vita. Il suo impegno come Vigile del Fuoco volontaria l'aveva portata a sostenere e superare brillantemente il corso per entrare nella squadra cinofila, prima donna della provincia di Chieti. "Abbiamo parlato di lei, dei suoi progetti e dei suoi sogni. Progetti che tutti si impegneranno a portare avanti nel suo nome. I familiari, che hanno vissuto la serata con molta commozione, hanno voluto ringraziare tutti per la partecipazione nel nome di Donatella".

Durante la serata è stato proiettato anche un commovente video realizzato dai suoi amici.