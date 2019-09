E' stato trasportato in ospedale per accertamenti il motociclista vastese protagonista di un incidente poco prima delle 13. Il sinistro è avvenuto in corso Mazzini, nei pressi dell'incrocio con via Santa Lucia. Il motociclista proveniva da sud, mentre una Fiat 500 guidata da una donna proveniva da nord. Tutti e due dovevano svoltare per imboccare via Santa Lucia e, probabilmente per il mancato rispetto di una precedenza, c'è stato lo scontro. La moto Bmw guidata dall'uomo è finita a terra. Fortunatamente la velocità dei due mezzi coinvolti era bassa, quindi le conseguenze non stono state gravi.

Sul posto è giunta un'ambulanza che ha trasportato il motociclista al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Sul posto si è radunato un gran numero di persone per vedere cosa stava accadendo. Gli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile hanno regolato il traffico mentre la Polizia Municipale si è occupata di effettuare i rilievi del sinistro.