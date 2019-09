Termina con una sconfitta per 3-2, sul terreno del Pineto, il campionato del San Salvo. Con questo risultato, e con la vittoria del Giulianova a Casalincontrada, i biancazzurri chiudono il campionato in quarta posizione ma i play-off non si svolgeranno perché la distanza tra la seconda e la terza in classifica è maggiore di 10 punti. Resta il rammarico in casa sansalvese. Dopo un campionato di vertice, la squadra del presidente Minicucci, ha conquistato solo 4 punti nelle ultime cinque giornate, troppo pochi per chi aspira in alto. Senza dubbio il quarto posto in graduatoria, miglior piazzamento della storia degli ultimi 30 anni, può essere la base per svolgere il campionato della prossima stagione ancora più da protagonisti.

Nella gara odierna la strada è stata subito in salita per i sansalvesi. Dopo 12 minuti Miani sigla il vantaggio per i locali. Al 56’ arriva il raddoppio del Pineto con Di Felice. Il San Salvo torna in gara con Marinelli a sette minuti dal termine ma, al 91’, è ancora Di Felice che batte Antenucci e fissa il risultato momentaneo sul 3-1. Nel terzo minuto di recupero arriva, su calcio di rigore, la doppietta di Marinelli.

A fine gara applausi dei numerosi tifosi sansalvesi per i giocatori e il tecnico Precali per un campionato comunque strepitoso.

Luca Di Sciascio