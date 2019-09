Non è bastata la pioggia a fermare l'intraprendenza degli invasori digitali. Si sono dati appuntamento ieri mattina in piazza Rossetti, "convocati" dall'organizzatrice Francesca Tammarazio, per raccontare la città muniti di macchine fotografiche, cellulari, videocamere. Il tutto mandato online in tempo reale, attraverso i più popolari social network utilizzando il canale #invasionidigitalivasto.

I circa trenta partecipanti erano equamente distribuiti tra vastesi e non. E a guidarli alla scoperta, o alla ri-scoperta, delle bellezze del centro storico c'erano l'architetto Francescopaolo D'Adamo, con una spiegazione tecnico-culturale, il poeta Fernando D'Annunzio, che per ogni luogo visitato aveva una composizione ad hoc e l'esperta in beni culturali Francesca D'Annunzio.

Partendo dal cuore della città gli invasori sono poi scesi lungo il corso, soffermandosi davanti alla cattedrale di San Giuseppe per poi dedicarsi ad una visita a 360° di palazzo d'Avalos e dei suoi giardini. Il materiale raccolto viene poi pubblicato su una bacheca virtuale (clicca qui) per creare un racconto "dal basso" della città e delle sue meraviglie.

Il sito delle Invasioni digitali (clicca qui).