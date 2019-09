Quando tutto sembrava ormai compromesso la Tcm Group Bts San Salvo ha sfoderato una prova di carattere, andando alla conquista della vittoria nella difficile sfida contro la Vomano Volley. La formazione allenata da Giuseppe Del Fra è impegnata nel girone dei playout per ottenere la permanenza in serie C. Dopo un avvio difficoltoso, che ha fatto seguito alle prestazioni negative dell'ultima fase della regular season, i sansalvesi hanno ripreso a marciare con un buon ritmo.

Nella trasferta di Cellino Attanasio, però, le cose si erano messe subito male. Dopo aver combattutto punto a punto la Bts San Salvo era stata costretta a cedere i primi due set col punteggio si 25-22 e 25-23. A quel punto mister Del Fra ha completamente cambiato volto alla sua squadra, affidandosi a De Felice in cabina di regia e Di Risio nel ruolo di opposto, con Marco Daniele in attacco e Francesco Cinquina come libero. I cambi sono stati una vera e propria scossa per la squadra del presidente Natale, che si è aggiudicata i restanti tre set in maniera netta. (25-10/25-15/15-5).

Con questa vittoria conquistata la squadra dei dirigenti Placidi e Bucci può guardare con fiducia al prosieguo del girone, con la consapevolezza che con il giusto approccio alle gare possono arrivare al più presto i punti che valgono la permanenza in serie C.