Ultima fatica della regular season per la BCC Vasto Basket prima di tuffarsi nell'avventura dei playoff. I biancorossi saranno impegnati questa sera alle 18 al PalaBCC nella sfida ad una Pallacanestro Benevento che non ha più nulla da chiedere al campionato, avendo conquistato già la salvezza e non potendo lottare per l'accesso nella griglia playoff. E' un match che sulla carta potrebbe sembrare scontato, con un pronostico tutto a favore di Ierbs e compagni. Ma il basket regala sempre sorprese, quindi sarà bene restare concentrati fino alla fine, per affrontare poi la settimana che porterà all'inizio dei playoff con la massima tranquillità.

Playoff che inizieranno il prossimo fine settimana. C'è ancora attesa per sapere se la prima sfida in casa si disputerà sabato 4 maggio o domenica 5 maggio. L'attesa più grande , comunque, è quella per il nome dell'avversario da affrontare nei quarti di finale, perchè questo poi può delineare il cammino, che in casa BCC Basket sperano di affrontare, fino alla finalissima. Nel primo turno potrebbero arrivare Lanciano o Venafro. Questa sera, a bocce ferme, si conosceranno tutti gli incroci dei playoff.

Ad un anno dalla straordinaria cavalcata che portò alla promozione in C nazionale la BCC Vasto Basket si ritrova a lottare per un'altra promozione. Coach Di Salvatore predica calma, come ha sempre fatto dall'inizio della stagione. Per lui ogni sfida è da affrontare con il massimo della concentrazione, come fosse una finale. Il percorso è ancora lungo e pieno di insidie. Ma la fiducia in casa biancorossa non manca. Da stasera si potrà iniziare a pensare ai playoff.