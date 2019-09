Ancora un titolo nella bacheca della BCC San Gabriele Volley. Le ragazze della formazione under 16, dopo aver conquistato il titolo provinciale in una finale "in famiglia", contro la formazione B della stessa società, hanno trionfato anche nella finale regionale che si è giocata a Pratola Peligna.

Due vittorie per 3-0, contro l'Antoniana Volley in semifinale e contro il Pratola in finale, per le ragazze allenate da uno staff tecnico invidiato in tutta Italia. L'under 16 vede Caterina De Marinis come prima allenatrice, coaudiuvata da Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia. Ruoli che poi si scambiano per le altre formazioni della società vastese.

Il gruppo under 16 sta regalando tante soddisfazioni alla società del presidente Michele Ciaffi. Ora le ragazze, impegnate anche nei playout del campionato di serie C, sono attese dalla fase interregionale. Si giocherà a Termoli, contro le padrone di casa, il Nola, per la Campania, e il Marsciano per l'Umbria, l'11 e 12 maggio. La squadra vincitrice andrà alla fase nazionale.

La "sala dei trofei" della BCC San Gabriele vede quindi l'arrivo di una nuova coppa. Il gruppo under 16 ha tutte le carte in regola per ripercorrere le gesta di un gruppo formidabile, quello che due anni fa ha centrato la promozione in serie B2.

Le ragazze che hanno disputato la finale regionale: Genovesi Gaia, De Lena Maria Vittoria, Di Santo Martina, Moscariello Bibiana, Celenza Claudia, Di Tizio Alessandra, Bologna Carolina, Cuccaro Rossella, Addona Chiara, Fiorillo Camilla, Scampoli Claudia, Russo Giada.