Il Vasto Rugby si fa in due e sfida se stesso. Vastesi contro sansalvesi in campo per il trofeo Buonanotte, prima edizione di una partita che nasce per unire idealmente le realtà da cui provengono molti dei giocatori tesserati con la società biancorossa.

Appuntamento martedì pomeriggio 30 aprile alle 16 al campo del circolo tennis di San Salvo Marina, in via Magellano. I ragazzi di Vasto affronteranno quelli di San Salvo per una partita che si annuncia molto combattuta sul campo ma al tempo stesso come una festa dell’intero club guidato dal presidente Massimiliano D’Onofrio.

Per l’occasione la società ha voluto invitare i sindaci e tutti i componenti dei due consigli comunali. La speranza è che tanto Luciano Lapenna quanto Tiziana Magnacca vorranno onorare il Vasto Rugby della propria presenza al campo sportivo per assistere all’incontro denominato trofeo Buonanotte come il torrente che divide i territori delle due cittadine. L’invito a partecipare è esteso anche a tutti i cittadini di Vasto e San Salvo che vorranno sostenere le rispettive squadre, nonché ad appassionati e curiosi di altre località.