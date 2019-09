L’Istituto Enrico Mattei, in occasione della celebrazione del 50° anniversario della sua fondazione, organizza numerose attività (www.itivasto.it sezione speciale del 50°) tra cui, il 26 Maggio 2013, il Grande raduno del personale e degli alunni, attuali ed ex, precedute, nella giornata del 25 maggio dall’importante convegno Il ruolo dell’Istituto Enrico Mattei nel territorio e… oltre. Cinquant’anni di storia e prospettive future presso il cinema Corso di Vasto. Il Grande raduno prevede la sfilata per le vie della città, l’intervento delle autorità e una mostra fotografica.

Fino ad oggi si sono diplomati migliaia di alunni e quindi si prevede una manifestazione con tantissimi partecipanti.

Per fronteggiare l’impegno organizzativo, il Dirigente Scolastico, Prof. Rocco Ciafarone, ha inteso favorire la costituzione di un apposito “Comitato” costituito dal Preside Fernando Fiore (presidente), Nicola D’Adamo (vice presidente – ex alunno), Nicola D’Alessandro (cassiere – ex alunno), Giuseppe Busacca (segretario – ex docente), Raffaele Anniballe (ex docente), Filippo Del Monte (ex docente), Michele Monteferrante (ex A.T.).

Il comitato è coadiuvato da un gran numero di referenti del personale e degli alunni, il cui apporto è determinante.

Si sottolinea l’importanza di prendere contatto con i referenti, incaricati di raccogliere le adesioni alla sfilata e di reperire il materiale per la mostra fotografica.

I referente potranno contattare i ristoranti della zona che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere, a prezzi convenzionati, previa prenotazione, i partecipanti che intendessero trattenersi a pranzo.

L’elenco dei referenti è riportato sul sito: www.itivasto.it alla sezione speciale del 50°.

E’ ovvio che, trattandosi di migliaia di partecipanti, sarà impossibile fare inviti scritti.

Si fa affidamento al passa parola ed ai social network.

Per informazioni su tutte le manifestazioni programmate:

tel. 0873/69218

e-mail 50esimomattei@gmail.com

sito www.itivasto.it sezione speciale del 50°.

(Il comitato organizzatore)