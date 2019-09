"A settembre avevamo avanzato la proposta di formare una Giunta tecnica, ma ci è stata bocciata". Luigi Masciulli, consigliere comunale del Partito socialista, entra di nuovo nel dibattito sulla crisi di maggioranza in atto da un mese. Entro il 20 maggio va approvato il rendiconto consuntivo. Se entro quella data il Consiglio non darà il via libera all'indispensabile documento di bilancio, si avvierà verso lo scioglimento e le elezioni anticipate.

La conferenza dei capigruppo si è accordata per il 13 maggio: per quella data l'assemblea verrà convocata dal presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte. Una data cuscinetto. Se dovesse andar male, ci sarebbe comunque un'altra settimana per tentare di riparare in extremis.

Ma il clima nel centrosinistra rimane incandescente. Il Pd non trova la quadra e la cena di tre sere fa alla pizzeria Almanach di località Incoronata ha evidenziato la spaccatura interna. In quel faccia a faccia, è emersa anche l'ipotesi di una Giunta tecnica, composta del tutto o in parte da esterni.

"La proposta di fare una Giunta tecnica l'avevamo fatta noi a settembre", dichiara Masciulli. "Avevamo anche indicato il nome di un possibile assessore. Un professionista che non è socialista, né di area socialista, ma proviene dalla società civile: è avvocato e tecnico della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma il sindaco Lapenna ci ha risposto che di assessori esterni non se ne parlava nemmeno".