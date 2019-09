E' in corso l’attività di sistemazione e messa in sicurezza delle strade cittadine. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto all'impresa Marinelli Umberto per la bitumazione delle strade, che ha interessato diverse vie cittadine e alcuni tratti della marina, si sta procedendo alla sistemazione della segnaletica orizzontale.

“I lavori sono stati aggiudicati al miglior prezzo alla ditta Eurosignal di San Salvo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis - che è al lavoro per la messa im sicurezza delle strade dove si è proceduto alla bitumazione”.

Intanto mattina Lippis e il vice sindaco Angiolino Chiacchia, accompagnati dal responsabile del servizio manutenzione e ambiente, Michele De Filippis, hanno verificato i punti della città dove collocare bandiere a vela e gli striscioni nautici per annunciare la partenza del Giro d’Italia in programma il prossimo 10 maggio.

(Comune di San Salvo - Ufficio stampa)