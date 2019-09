Domani pomeriggio negozi aperti:

Negozi aperti a Vasto nel pomeriggio di domani, 28 aprile. L'iniziativa è di Vasto in Centro, il consorzio che raggruppa una settantina di commercianti della città antica.

"Nell’ottica di rivitalizzare il centro storico di Vasto ed evidenziare sempre di più la sua peculiarità di centro commerciale naturale, Vasto in Centro ha avviato un programma di iniziative, da condividere con la pubblica amministrazione, mirate a richiamare una presenza sempre più numerosa dei cittadini vastesi e dei turisti per la prossima stagione estiva", annuncia Marco Corvino, presidente del consorzio.

"Nell’ambito di questo programma è stata prevista l’apertura pomeridiana straordinaria per domenica 28 aprile, con l’auspicio che sia un richiamo per coloro che in diverso modo vorranno approfittare della calda accoglienza della nostra città nei due ponti festivi del 25 Aprile e del 1 Maggio".