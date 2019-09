La FIAB Vasto Pedala ti invita alla passeggiata ciclistica "Dalla città al mare" - Domenica 28 aprile 2013

Partenza ore 9.30 presso il parcheggio fotovoltaico in via Conti Ricci (di fronte Istituto Commerciale) e con una tranquilla ciclo-passeggiata attraverso la pista ciclabile della Lebba, raggiungeremo la Riserva Naturale di Punta Aderci dove potremo godere di una visita guidata sulla Flora e Fauna della Riserva, di un piccolo ristoro e un po’ di relax in spiaggia.

DIVERTIAMOCI TUTTI INSIEME!



NOTIZIE IMPORTANTI: Il percorso è indicato per tutti i moderatamente allenati e per i ragazzi superiori a 15 anni.

Equipaggiamento consigliato: Pantaloncino imbottito o tuta ginnica+pantaloncino, scarpetta bassa da trekking o da running, un piccolo zaino tecnico per acqua, giubbino impermeabile, camera d'aria per eventuali forature, caschetto protettivo, occhiali da sole, t-shirt di ricambio, crema solare e macchina fotografica.

Si ringraziano la Protezione Civile, la Riserva Naturale di Punta Aderci, la COOP. Cogecstre e l’ass. Amici di Punta Aderci per il supporto logistico. Si garantisce la presenza di tre officine mobili per dare assistenza tecnica ai partecipanti.

Per info e contatti: Alberto (338.9675721) Roberto (339.5368352)

FIAB Vasto Pedala: fiabvastopedala@gmail.com

www.facebook.com/vastopedala

vastopedala.wordpress.com