Per il Partito democratico di Vasto, è il sabato delle scelte. Saranno decisive per il futuro dell'amministrazione Lapenna e dell'intero centrosinistra. Dopo la spaccatura emersa tre sere fa, in quella che avrebbe dovuto essere la cena della riconciliazione, ora è il momento delle decisioni: per questo, il segretario cittadino del Pd, Antonio Del Casale, ha convocato per oggi pomeriggio alle 16 il direttivo, l'organo da cui uscirà la posizione ufficiale del partito di maggioranza relativa.

Da questa riunione dipende buona parte del futuro del centrosinistra di Vasto. Da un mese la coalizione annaspa nelle sabbie mobili della crisi aperta dai socialisti, che chiedono l'azzeramento della Giunta, la formazione di una nuova squadra di governo della città e il rilancio dell'attività amministrativa.

I consiglieri comunali del Psi sono tre, sufficienti a far venir meno la maggioranza che fino ad ora ha sostenuto il sindaco, Luciano Lapenna. L'ultima chiamata il 20 maggio, giorno in cui dovrà essere approvato l'indispensabile rendiconto consuntivo del Comune di Vasto, altrimenti si andrà verso le elezioni anticipate. La sessione di bilancio del Consiglio comunale è convocata per il 13 maggio.