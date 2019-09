Sono pronte per scendere in campo nella finale regionale le ragazze dell'under 16 della BCC San Gabriele. La formazione guidata in panchina da Caterina De Marinis, dopo aver conquistato il titolo provinciale nella finale contro le "sorelle" della San Gabriele B, ha battuto anche la Pallavolo Giulianova con il netto risultato di 3-0, facendo valere la superiorità in battuta e ricezione e giocando molto bene in attacco, in particolare con Bibiana Moscariello e Carolina Bologna.

Domani le vastesi scenderanno in campo a Pratola Peligna contro la vincente tra Fara e Antoniana. L'altra semifinale vedrà opposte le padrone di casa del Pratola alla vincente della sfida Teramo-Tufs Lanciano. La finalissima è in programma alle 17.30. In casa San Gabriele c'è la massima concentrazione per centrare l'ennesimo prestigioso risultato a livello giovanile.