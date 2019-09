Nelle ultime settimane si sta scoprendo "conduttore" sulla rete Oltre Tv. E così, anche alla fine della vittoria partita contro la Virtus Cupello, Giuseppe Pantalone, dopo aver corso su e giù per la fascia per 90 minuti, si cala nei panni dell'intervistatore. Al suo microfono arrivano Daniele Avantaggiato e Mario Luongo. Poi, mentre l'intervista è in corso, entra in scena anche mister Di Santo.

Nel secondo filmato il racconto attraverso le immagini di questa domenica di festa vissuta in casa biancorossa. Dal riscaldamento pre-partita, passando per un momento "sacro" come quello della consegna delle maglie negli spogliatoi, fino alle esultanze per i gol e quella finale sotto la curva.