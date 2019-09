Domenica 28 aprile, alle ore 19:00 sarà recuperato l’attesissimo concerto della Stagione ufficiale del Teatro Rossetti di Vasto con tre solisti d’eccezione.

Marco Pierobon (tromba) è stato per quasi dieci anni Prima Tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell'Accademia di S. Cecilia ed ha collaborato con lo stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Filarmonica della Scala. Si è esibito in tutto il mondo sia come solista che in formazione da camera con il celebre quintetto dei Gomalanbrass.

Enrico Fagone (contrabbasso) è ambasciatore del Martha Argerich Presents nel mondo ed è primo contrabbasso dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Suona regolarmente nei più grandi festival di musica da camera collaborando con Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Mischa Maisky, Vadim Repin, Giora Feidman, Fernando Suarez-Paz ed è tra i rarissimi contrabbassisti che, accompagnato da orchestre, viene regolarmente invitato ad esibirsi come solista in tutto il mondo.

Davide Cabassi (pianoforte) è top-prize winner con Van Cliburn International Piano Competition 2005. Ha debuttato con l'Orchestra Sinfonica della Rai di Milano all'età di tredici anni. Da allora ha intrapreso una brillante carriera come solista che l'ha portato ad esibirsi nelle sale e nei teatri più prestigiosi e con le maggiori orchestre europee ed americane.

I tre concertisti si incroceranno sul palco con musiche di P. Hindemith, I. Stravinskij, R. Bellafronte, G. Mahler, A. Piazzolla.

Apertura della biglietteria del teatro: ore 18.

Ingresso unico: 10 euro.