Sono partite da Bologna in sella alle loro biciclette e, percorrendo il litorale adriatico, hanno l'obiettivo di arrivare in Salento, a Kurumuny (Martano-Lecce) per il primo maggio. Lucia Bruni e Nunzia Fina sono due giovani con origini abruzzesi (e per Lucia anche pugliesi), che da anni vivono a Bologna. La passione comune per la bici, la natura, oltre che per le tradizioni e la musica, le ha portate ad intraprendere questo viaggio. Stanno percorrendo quello che nelle intenzioni dovrebbe diventare un "corridoio verde" lungo tutta l'Italia.

Tanti chilometri al giorno e tanti incontri lungo il percorso. Arrivare a Vasto hanno visitato la Riserva di Punta Aderci e il centro storico. In ogni tappa c'è sempre qualcuno che accoglie le due cicliste e fornisce loro supporto logistico. A Vasto è stato Marco Palazzo a supportarle nella ricerca del B&B in cui dormire, nel passaggio a Punta Aderci dando loro indicazioni utili alla permanenza in città. Questa mattina, prima della partenza, non poteva mancare un giro tra i vicoli del borgo antico, con tanto di sosta in un panificio tradizionale per l'acquisto di viveri per il viaggio e tante domande da parte delle persone incontrate per strada.

Arriveranno nel paese pugliese in occasione della festa del Primo Maggio, che sarà caratterizzata da suoni e balli della tradizione popolare.

Nell'intervista Lucia e Nunzia raccontano com'è nato questo viaggio, da loro chiamato Pizzicando in bicicletta. Hanno anche una pagina facebook (clicca qui) che raccoglie i loro racconti e le notizie pubblicate sugli organi d'informazione dei territori attraversati.