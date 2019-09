A distanza di un anno ci riprova. Caduta la Giunta di Pietro Ravelli, ad Arese (Milano) si torna al voto. E Luigi Muratori si ricandida sindaco nella città che divenne famosa per la grande fabbrica automobilistica (ormai chiusa) dell'Alfa Romeo. Stavolta non si presenta solo con una lista civica, ma anche col Pdl. Con Vasto, dove ha vissuto in gioventù, e i vastesi Muratori ha un legame importante. Papà Francesco, originario di Lecce, era titolare di un'attività di rimessaggio, varo e alaggio imbarcazioni a Vasto Marina.

Quarantotto anni, avvocato, alle elezioni del maggio 2012 si era candidato a capo di Arese in testa, raccogliendo al primo turno il 2,9%. Poi, al ballottaggio del 27 maggio, vinse Pietro Ravelli, anche lui di leader di una lista civica: Arese futuro. Ma l'amministrazione è durata poche settimane: a metà luglio il sindaco si è dimesso. Il caos politico non c'è solo a Vasto.

L'annuncio della candidatura (da il Giorno, articolo di Monica Guerci) - Rotta l'alleanza storica con l’Udc, scartato il candidato della Lega Vittorio Turconi e poi anche quello indicato dal partito Laura Ardito, il Pdl aresino mischia le carte. «Facendo un tuffo carpiato» secondo gli avversari, il Popolo delle libertà svolta alle liste civiche e candida alla carica di sindaco alle amministrative di fine maggio Luigi Muratori, avvocato, 48 anni, tre figli, presidente di «Arese in Testa». È un’altra sorpresa in questa tornata elettorale, una novità anche per il Pdl nazionale. «Siamo l’avanguardia, affrontiamo il cambiamento», commenta Ardito che nel caso di vittoria della coalizione di centro destra formata da Arese in Testa, appunto, Pdl e Fratelli d’Italia punta alla poltrona del vicesindaco.

«Dovrebbero prendere esempio da quello che stiamo cercando di fare ad Arese anche a Roma -prosegue Ardito -. Per riavvicinare i cittadini alle istituzione una candidatura proveniente dalla società civile, supportata dall’esperienza dei partiti, potrebbe essere la soluzione giusta. Abbiamo trovato comunanza di idee con Arese in Testa, il nostro sarà un programma elettorale rivolto davvero ai cittadini, al centro del quale ci sono le persone e non la macchina amministrativa».

Secondo turno per Muratori, che con la sua lista civica si era già presentato alle elezioni amministrative 2012, incassando solo il 2,9% dei voti. Considerato vicino al centrosinistra, il mese scorso aveva trattato per scendere in campo nella coalizione del Patto civico per Arese (Forum per la Città, Pd, Unione Italiana, Idv), negli ultimi giorni l’inversione di marcia. «Così Arese le ha viste tutte - ironizza Muratori -. Al centrosinistra avevamo chiesto di condividere un percorso che subordinasse la presenza dei partiti a quella di un candidato della società civile. Proposta non condivisa, hanno preferito la strada delle primarie. Abbiamo invece trovato nel Pdl quella sponda che non ci è stata data dal Pd». Fra i punti chiave del programma «i bisogni delle persone, il welfare, meno istituzioni, più trasparenza».

A sostegno di Muratori si preparano a scendere in campo due liste di candidati al consiglio comunale. «Volti nuovi, sedici nomi, sei donne», anticipano dal Pdl. Per firmare le liste sarà possibile trovare i banchetti questa mattina al mercato, nel pomeriggio e domenica nella sede di Arese in Testa in via Caduti 12. «Il Pdl di Arese ha deciso di rinnovarsi completamente, sposando un programma civico e abbandonando le logiche di partito - prosegue Muratori -. È la prima volta che questo accade nel Pdl in Italia, per me e Laura (Ardito, ndr) significa fare da apripista a qualcosa di rivoluzionario. Noi mettiamo sul piatto il rapporto stretto con i cittadini e l’esperienza maturata nella società civile, mentre il Pdl mette l’esperienza amministrativa. L’augurio è che questo segnale di vero rinnovamento sia accolto anche dagli aresini».