Si apre la settimana dei controlli straordinari per le forze dell'ordine impegnate nel Vastese. "Si tratterà soprattutto di attività finalizzate a garantire sicurezza in questi giorni, compresi tra il 25 aprile e il primo maggio, in cui si prevede un aumento delle presenze", dice il capitano Giancarlo Vitiello, comandante dei carabinieri di Vasto.

Saranno controlli interforze di carabinieri, polizia, finanza, polizia stradale e vigili urbani. Le principali strade della riviera e dei centri abitati di Vasto e San Salvo verranno presidiate non solo attraverso l'intensificazione dei pattugliamenti, ma anche con posti di blocco finalizzati a prevenire i rischi legali alla guida in stato di ebbrezza (tornerà la prova dell'etilometro) e a stoppare l'arrivo di carichi di stupefacenti dal meridione.

Coordinato da Prefettura, Questura e Comando provinciale dei carabinieri, il piano sicurezza di primavera è scattato ieri.