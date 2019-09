Lo aveva detto alla viglia Nicola Di Santo: "Giochiamo per vincere come sempre, anche se abbiamo già conquistato il campionato, vogliamo allungare la striscia di risultati utili e vittorie consecutive e battere i record del campionato di Promozione". Così è stato, contro la Virtus Cupello terza in classifica e a caccia di punti per i play off, la Vastese, nell'ultima partita di campionato all'Aragona, pur non giocando al massimo, centra l'undicesima vittoria consecutiva e il dodicesimo risultato utile. Finisce 2-1 con le reti di Alberico e Di Vito, per gli ospiti la rete del momentaneo pareggio porta la firma di Gabriele Ottaviano. Nel giorno della festa i padroni di casa sono scesi in campo con i capelli colorati di biancorosso mentre in curva i tifosi hanno esposto uno striscione con la scritta Grazie ragazzi.

La partita. In porta si pensava potesse avere spazio Radunanza dall'inizio, invece gioca Cialdini, Irmici è out, in difesa i centrali sono Triglione e Ciarlariello con Napolitano e Pantalone terzini, centrocampo con Luongo, Avantaggiato, Di Santo e Di Vito, in avanti Aquino è squalificato e Soria va in panchina, preferisce non rischiare, lunedì lo attende la nazionale di beach soccer, spazio ad Alberico e Della Penna. Nella Virtus Cupello vari i vastesi in campo e gli ex Pro Vasto come Mainardi e Di Lello.

Al 4' un tiro debole di Alberico viene parato da Mainardi, all'8' Vastese in vantaggio, Napolitano crossa dalla sinistra, Alberico interviene di testa e insacca, per lui si tratta del terzo gol consecutivo. Al 13' si vede la Virtus Cupello con una conclusione di Del Bonifro, al 19' Di Vito colpisce la traversa con un tentativo dalla distanza degno di nota. Al 31' ospiti in avanti con Di Lello che ci prova, ma non impensierisce Cialdini, al 39' batti e ribatti in area, la sfera arriva sui piedi di Gabriele Ottaviano che dentro l'area calcia e firma il pareggio.



Al 41' Luongo tenta di riportare in vantaggio i suoi, ma non ci riesce, al 42' c'è una buona occasione per la Virtus Cupello, Scafetta dal vertice dell'area mette in mezzo per Forte che da posizione ravvicinata manda fuori. Risponde la Vastese al 44' con un pallonetto di Della Penna che si perde sul fondo. Nel finale da segnalare la parata di Cialdini su Di Lello.

Inizia la ripresa e subito Luongo al 47' cerca la via del gol dalla distanza, ma non ottiene buoni risultati, al 52' un rinvio sbagliato di Ciarlariello favorisce Di Marco che si ritorva solo davanti a Cialdini, ma il portiere biancorosso è reattivo e neutralizza, è il suo ultimo intervento per oggi, al 52' Radunanza lo sostituisce e debutta in biancorosso. Al 67' punizione di Triglione dalla distanza, il suo tiro è debole e viene bloccato da Mainardi. Di Santo in panchina si agita come sempre, non si accontenta, vuole vincere e ci riesce, al 74' Vastese di nuovo in vantaggio, il portiere del Cupello sbaglia il rinvio, palla ad Alberico che serve sulla destra Di Vito che entra in area e con un tiro dei suoi, secco e preciso, riporta in vantaggio i padroni di casa.



Contro la Virtus Cupello, in Coppa Italia il 2 settembre, era iniziata la stagione interna della Vastese e contro lo stesso avversario, che ha disputato un ottimo campionato, i biancorossi si congedano dall'Aragona, in entrambi i casi con una vittoria. La prossima partita, ultima di campionato, si gioca domenica alle 16.30 ad Atessa contro la Val di Sangro e poi ci sarà il 1 maggio la Coppa Mancini, sfida che mette di fronte le vincenti dei due gironi di Promozione, che si disputerà allo Stadio dei Marsi di Avezzano, contro i padroni di casa alle ore 16.00. La sede è stata stabilita tramite sorteggio.

Nella fotogallery di oggi spazio non solo alle immagini della partita e alla capigliatura dei calciatori della Vastese, ma anche agli amici e ai parenti dei protagonisti, ai vari dirigenti della società, a chi dietro le quinte ha contribuito con il proprio lavoro e con grande passione al successo di questa squadra, ai tifosi e a chi lavora allo stadio durante le partite preservando l'incolumità di chi va in campo e sugli spalti.



Questo vuole essere il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno reso questa stagione indimenticabile anche per noi, indipendentemente dalla categoria.

Tabellino

Vastese-Virtus Cupello 2-1 (1-1)



Marcatori: 8' Alberico (V), 39' Ottaviano Gabriele (C), 74' Di Vito (V)

Vastese: Cialdini (53' Radunanza), Pantalone, Napolitano, Luongo, Triglione, Ciarlariello, Della Penna (50' De Curtis), Avantaggiato, Alberico, Di Santo (80' Caruso), Di Vito. A disposizione La Guardia, Ayoub, Di Laudo, Soria. Allenatore Di Santo

Virtus Cupello: Mainardi, Del Bonifro, Di Santo, Rossi, Scafetta, Ottaviano Gabriele, Forte (84' Ramundo), Gaspari (72' Marinelli), Di Lello (78' Costantini), Di Pasquale, Di Marco. A disposizione Ottaviano Giuseppe, Marchioli, Cieri, Cupaiolo. Allenatore Buda

Arbitro: De Remigi di Teramo, assistenti: Pennese e Sferrella di Pescara

Ammoniti: Luongo (V), Triglione (V)