Il Vasto Sud accelera nello sprint finale del campionato e si impone con un secco 2-0 sulla Virtus Frentana. I biancorossi partono subito forte e nella prima mezz’ora arrivano alla conclusione per ben cinque volte. La rimaneggiata formazione ospite alza la barricate e si rintana nella propria metà campo. Gli attacchi della squadra di casa non trovano giusto compenso causa anche di scarsa precisione negli ultimi 15 metri dei rifinitori. Si arriva così al riposo a reti inviolate.



Al ritorno dagli spogliatoi come spesso è accaduto nelle ultime partite, il Vasto Sud preme sull’acceleratore mettendo alle corde la Virtus Frentana che al 60’ capitola sotto i colpi di Capriati che dentro l’area piccola insacca. Il Vasto Sud non domo e con una manovra avvolgente attacca su tutto il fronte avversario e al 75’ è ancora Capriati che al volo gira un traversone dalla da destra. Doppietta per il Bomber ritrovato autore oggi di una grande prestazione. Con questo risultato la squadra di Mister Paolo Acquarola e del Presidente D’Adamo inanella la sesta vittoria consecutiva. La prossima difficile gara dopo la sosta sabato 4 maggio presso il Comunale di Altino.



Tabellino

Vasto Sud – Virtus Frentana: 2-0

Marcatore: 60’, 75’ Capriati

Vasto Sud: Mastronardi, D’Ermilio, Salvatore, Ciccotosto, Carluccio, Bruno, Fiore (40’ Sabatini), Rossi, Lucci (70’ Pascuccio), Acquarola M., Capriati. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatore Gileno, Cupaioli.

Classifica: Guardiagrele 47; S. Giovanni Tornareccio 46; Palena 42; Fara S. Martino 41; Vasto Sud D’Adamo 41; S. Liberata Frisa 33; Villa Scorciosa, Altino , Virtus Araba Fenice 23; Fossacesia 18; Borgorosso 14; Delphinus 7; Virtus Frentana 6

Per info

www.vastosud.sistemacalcio.com