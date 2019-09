I primi mezzi sono arrivati di buon mattino al Campo Volo dell'Incoronata. Tutti disposti ordinatamente per comporre la scritta con il nome della città e la data di questa giornata che per le due associazioni, Vasto Veicoli Storici e Volo Vasto, rappresenta un momento storico. Una volta che tutti hanno preso posto il primo aereo è salito in cielo con la fotografa, Monique Leone, per lo scatto che resterà negli annali. Il tradizionale raduno di auto e moto d'epoca, che si svolge tutti gli anni il 25 aprile, si è svolto secondo questa formula particolare. In mattinata, poi, è avvenuto lo "scambio" tra gli appartenenti dei due sodalizi. Automobilisti e motociclisti sono saliti a bordo degli ultraleggeri, mentre i soci di Volo Vasto hanno potuto fare un giro turistico della città a bordo dei mezzi storici.

Nel servizio con le immagini della giornata sono i due presidenti, Massimo Leone e Luigi Ciancaglini, a raccontare com'è nata questa manifestazione comune.