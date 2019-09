Con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide dedicata all'antifascista Antonio Cieri, in piazza Rossetti, si è concluso nella tarda mattinata di oggi a Vasto il tradizionale corteo del 25 Aprile. Itinerario leggermente diverso quest'anno per la manifestazione organizzata dal Comune insieme ad Anmi e Anpi in occasione della Festa della Liberazione.

Presenti le rappresentanze di tutte le forze di pubblica sicurezza guidate dai comandanti Giancarlo Vitiello (carabinieri), Giuliano D'Urso (guardia costiera), Nicola Bozzelli (vigili del fuoco), Orlandino Carusi (polizia municipale) e dal luogotenente Giovanni Felici (in sostituzione del capitano della guardia di finanza, Luigi Mennitti), il corteo del 2013 è stato più numeroso rispetto agli anni precedenti: c'erano, infatti, anche gli attivisti locali dell'Anpi, associazione nazionale partigiani d'Italia, animata in città da Nicola Iarussi e Piero Geminelli.

Partenza in piazza Brigata Majella, poi tappa in via Adriatica per il saluto militare e l'Inno di Mameli davanti al Cippo ai Caduti del Mare, infine la deposizione della corona d'alloro e le toccanti riflessioni di tre giovani in piazza Rossetti, davanti alla lapide dedicata ad Antonio Cieri.