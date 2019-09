Attimi di paura ieri sera a Vasto Marina, nel quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria. In un'abitazione che si trova lungo la statale 16 è stato necessario l'intervento di due mezzi dei vigili del fuoco per spegnere una canna fumaria in fiamme. Testimoni raccontano di aver visto le lingue di fuoco uscire dal comignolo.

Erano circa le 21,30. I pompieri del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno spento il rogo e messo in sicurezza il camino.