"Un grande risultato, sollecitato più volte da tutti i Comuni della zona ed in particolare dall’Assessore Marcello della Provincia di Chieti” Lo afferma il presidente della Quarta Commissione (Industria-Commercio, Turismo) Nicola Argirò, commentando l'approvazione da parte del Consiglio Regionale, del provvedimento amministrativo che rimodula il Piano Triennale della Viabilità Regionale, assegnando 800mila euro per interventi sulla viabilità nel Vastese, equamente divisi tra Comuni della costa e quelli delle aree interne.

"Un provvedimento – spiega Argirò – che non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, perché ha reperito risorse destinate a vecchi progetti che oggi non sono più strategici, come rilevato anche dalla Provincia di Chieti. Ritengo sia una risposta adeguata alle istanze arrivate in diverse occasioni dagli abitanti e dagli operatori economici della zona, che avevano denunciato le pessime condizioni delle strade provinciali". I fondi disponibili verranno utilizzati sulle direttrici di Cupello, Vasto-San Salvo, Scerni, Carunchio-Torrebruna, Monteodorisio. "E' un obiettivo – conclude Argirò – che si è potuto concretizzare in tempi rapidissimi per la priorità che ho evidenziato nella mia Commissione, fino all’approvazione nel Consiglio Regionale del 24/04”.

Sulla rimodulazione si era espresso a favore, all'unanimità, anche il Consiglio delle Autonomie Locali.

p.s. Nel merito la descrizione dei lavori, di circa Km 60.000 a zona:

1- Zona Cupello-Vasto San Salvo (Cupello-Scerni, Cupello-Montalfano, Vasto-San Salvo, Polercia, Montalfano, Buonanotte, San Salvo-A14, San Salvo-Ponte Trigno, Ex SS86 Histonia)

2- Zona Casalbordino (Traversa Torino di Sangro, Traversa Villalfonsina, Miracoli, Fondo Valle Sinello, S.Lorenzo, Punta Penna, Vignola)

3- Zona Scerni (Cupello-Scerni, Pollutri-Scerni, Scuola Agraria di Scerni)

4- Zona Palmoli (Fondo Valle Treste, Palmoli-FondoValleTreste, Trignina, Traverse di Lentella, Palmoli, Fresa e Tufillo, Palmoli-Dogliola)

5- Zona Carunchio-Torrebruna (Palmoli-Fondo Valle Trigno, Torrebruna-Fondo Valle Trigno, Celenza- Fondo Valle Trigno, Traversa di Celenza, ex SS86 Histonia).

