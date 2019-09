Due inaugurazioni a Cupello nella mattinata di martedì, alla presenza del sindaco Angelo Pollutri, si è partiti dalla fontana ecologica denominata "Fontana della Raschia", di proprietà del Comune, che distribuirà acqua microfiltrata, sia naturale che effervescente, al prezzo di 5 centesimi a litro.

Per acquistarla basta inserire delle monete oppure utilizzare le chiavette magnetiche che si possono ricaricare all’ufficio Tributi del Comune. Tra gli obiettivi principali di questo nuovo servizio c'è il risparmio per i cittadini, la riduzione dei rifiuti da smaltire come le bottiglie di plastica che riempiono le discariche e l'abbattimento l'inquinamento urbano per il trasporto e le consegne.

La spesa è pari a circa 18.000 euro che verrà ammortizzata in berve tempo secondo le stime. I ricavi saranno utilizzati per le varie attività dell'amministrazione.



Presentanto in seguito anche il nuovo mezzo di mobilità sociale, attivo dal 2008, ma con un veicolo reso oggi più moderno e funzionale che consentirà di rendere indipendenti i cittadini che hanno problemi di deambulazione. Il servizio, utilizzato attualmente da molti utenti, potrà essere richiesto dai portatori di handicap e dagli over 65, ma è necessaria l'iscrizione al servizio in Comune e il versamento di una cifra simbolica.



Sarà possibile effettuare la prenotazione con una telefonata e in questo modo si potranno raggiungere destinazioni interne ed esterne. Il servizio è a disposizione del cittadino dal lunedì al venerdì tutte le mattine ed il martedì e giovedì anche nel pomeriggio.

Comunicata dal sindaco anche l’installazione di nuovi giochi per bambini nella villa comunale dopo alcuni atti vandalici.

Alla manifestazione hanno partecipato tutte le scolaresche della cittadina, dalle scuole dell’infanzia a quelle della primaria di primo e secondo grado.