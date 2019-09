La Vastese ha vinto domenica il campionato di Promozione e il prossimo anno giocherà in Eccellenza dove ritroverà il Vasto Marina che nell'ultimo turno ha raggiunto la matematica salvezza.

Nel nostro sondaggio chiediamo quale potrebbe essere il futuro migliore per entrambe le società e di conseguenza per il calcio a Vasto.





Quattro le risposte disponibili che sono le seguenti:

1. Unite in un'unica squadra

2. Ognuna per conto proprio

3. Non so

4. Non mi interessa

