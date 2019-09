Torna ad ottenere una convincente vittoria la Tcm Group Bts San Salvo, impegnata nei playout per conquistare la permanenza in serie C. La squadra del presidente Natale riesce a superare con il netto risultato ri 3-0 la capolista del girone Isernia. Partita "tirata", come evidenziano i parziali dei set, 25-22/25-21/25-21, ma con gli uomini di Giuseppe Del Fra che hanno saputo mantenere sempre saldamente le redini del gioco.

"In battuta e in attaco abbiamo disputato davvero una gran partita - ha commentato il tecnico dei sansalvesi-. Ora il cammini verso la salvezza è un po' meno complicato. Per poter vincere i prossimi match dovremo scendere in campo con la stessa intensità e concentrazione avuta contro l'Isernia e con la consapevolezza che impegnandoci fino in fondo i risultati arrivano".

Intanto questa sera l'under 19 sarà di scena a Chieti. I ragazzi della Bts affronteranno la Teate Volley nella gara di ritorno della finale regionale. All'andata i teatini s'imposero per 3-1. Servirà una prova di carattere per ribaltare quel risultato sfavorevole per conquistare l'agognato titolo di campioni regionali.