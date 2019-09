La scena non è passata inosservata. Due mezzi dei vigili del fuoco che raggiungono il parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo. I pompieri corrono con gli estintori in mano alla ricerca dell'auto che brucia e che potrebbe creare danni gravi in pieno centro di Vasto.

Ma era stato un falso allarme, lanciato dallo stesso proprietario della macchina, parcheggiata tra l'altro al di fuori del silos a cinque livelli. Una volta raggiunta la vettura in una stradina vicina, i vigili del fuoco non hanno trovato le fiamme. L'automobilista ha raccontato di aver visto del fumo che usciva dal cofano e di essersi spaventato, chiamando il 115.