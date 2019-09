I volontari della Protezione Civile Valtrigno di Monteodorisio in azione contro gli incivili. Con l'estendersi della raccolta differenziata a tutto il territorio comunale capita troppo spesso di imbattersi, nelle strade di campagna, in cumuli di rifiuti lasciati da chi proprio non vuole adattarsi al nuovo sistema di raccolta di rifiuti. E così è necessario mettersi in azione per mantenere il decoro del territorio.

Ieri, i volontari della Valtrigno di Monteodorisio, dopo una segnalazione ricevuta dai cittadini, sono intervenuti in contrada Vallita "per rimuovere dei rifiuti a bordo strada, per evitare che una piccola quantità diventasse una vera e propria discarica".

Sul posto era presente un cartello che indicava il "Divieto di scarico", con tanto di aggiunta "a modo mio", sotto la frase "I trasgressori saranno puniti a norma di legge". Il proprietario di un terreno a bordo strada, evidentemente dopo altri abbandoni, aveva anche posizionato un manichino "impiccato" ad un albero, come monito per gli incivili.

"Sul bordo della strada - riferiscono i responsabili della Valtrigno- erano presenti varie buste, pneumatici, lattine e persino uno slittino e un wc. Questi materiali, ricordiamo, possono essere conferiti presso l’isola ecologica, il sabato mattina, gratuitamente".