Per il quarto anno consecutivo la Protezione Civile Arcobaleno O.N.L.U.S. di San Salvo ha partecipato al progetto di beneficienza a favore dell’AIRC “Stappi…amo e Raccogli…amo”, ideato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantini-Pudente” di Vasto.



Il progetto, che ha come referente il prof. Gambuto, è molto importante perché coniuga la salvaguardia ambientale con la solidarietà. Il ricavato della vendita degli “inutili” tappi in plastica verrà consegnato all’Associazione Italiana sulla Ricerca sul Cancro nel corso di una pubblica manifestazione che si terrà nel mese di maggio presso il PalaBcc di Vasto.



"In questo anno –affermano i responsabili dell’associazione Arcobaleno- abbiamo incrementato di circa il 40% la quantità dei tappi da noi raccolti. I diversi quintali di tappi raccolti dai volontari sansalvesi si uniranno a quelli delle altre scuole, enti e cittadini che prendono parte al prezioso progetto che vede al centro soprattutto i giovani, linfa vitale del futuro della nostra società. Siamo molto soddisfatti –concludono gli uomini della Protezione Civile di San Salvo- per l’ampia partecipazione riscontrata e per il gesto che in momenti di forte crisi economica riesce a elargire un piccolo contributo per un’importante associazione come l’AIRC".