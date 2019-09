Un ordine del giorno per sollecitare interventi volti a scongiurare l’interruzione del servizio navale della motovedetta dei carabinieri di Vasto. A presentarlo, stamani, i consiglieri comunali di minoranza Etelwardo Sigismondi (Fratelli d’Italia), Massimo Desiati e Andrea Bischia (Progetto per Vasto), Guido Giangiacomo e Manuele Marcovecchio (Pdl), Massimiliano Montemurro (Udc), Davide D’Alessandro e Nicola Del Prete (Fli) e Mario Della Porta (Vasto Giovani).

"Premesso che – si legge nel documento indirizzato al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ed al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte - il Ministero dell’Interno ha espresso la volontà di voler interrompere il servizio navale della motovedetta dei carabinieri CC 619 di Vasto; il suddetto servizio si è dimostrato efficiente ed in tanti casi necessario a fermare le continue scorribande in mare compiute da chi pratica la pesca a strascico danneggiando i fondali marini; lo stesso servizio ha prodotto risultati nell’ambito di rilevamenti anti-inquinamento lungo la riviera vastese ed a ridosso della Riserva Naturale Regionale di Punta d’Erce; il mare antistante la costa vastese viene preso di mira, soprattutto nei mesi estivi, da sommozzatori senza scrupolo; durante la stagione estiva e con la presenza di migliaia di turisti, si è ravvisata più volte la necessità, da parte della motovedetta dei carabinieri, di intervenire in situazioni di pericolo per bagnanti e natanti, e considerato che le uniche motovedette in servizio, per tutta la costa vastese, sono quella dei carabinieri CC 619, appunto, ed una dell’Ufficio Circondariale Marittimo, chiediamo – conclude il documento delle minoranze – che il sindaco di Vasto si impegni a farsi promotore, presso il Ministero dell’Interno, di azioni volte a scongiurare l’interruzione del servizio navale della motovedetta dei carabinieri".

(Fratelli d'Italia - comunicato stampa)