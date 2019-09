Un interessante appuntamento che unisce musica e letteratura è in programma sabato 27 aprile presso la Libreria Mondadori di Vasto, in via Circonvallazione Istoniense (pasticceria da Lino). Alle 19 andrà in scena Estrofonia, una simbiosi artistica tra gli Allancastria acoustic band (Andrea Iannone, Alessio Rotoli, Andrea Tiberio, Michele Sallese) e di Raffaella Zaccagna.

"L' arte non insegna niente tranne il senso della vita" diceva Henry Miller. E' una forma di comunicazione universale che non permette allo spettatore di restare indifferente, andando a scuotere la sensibilità di ogni soggetto direttamente dall'interno, saltando quindi tutti i filtri e gli scudi emotivi che naturalmente si hanno. L'arte è il diretto referente dell'anima. Con questa premessa parte "Estrofonia". Gli Allancastria reinterpreteranno in chiave acustica brani di artisti nazionali ed internazionali tutti accomunati da un tema filo conduttore. La parte musicale sarà intervallata dalla bravura recitativa di Raffaella Zaccagna, che leggerà dei racconti, parto della sua stessa fantasia e di quella di Andrea Iannone (voce della band).

Le narrazioni avranno la funzione di dare forza, valore ed amplificare in maniera esponenziale ogni vibrazione, sentimento ed emozione dell'ascoltatore, fino a trasportarlo in un viaggio concettuale tra armonie ed immaginazione. Non mancherà uno spazio dedicato all'attualità, e la cornice fatta da una cascata di cultura, donerà all'evento il giusto, surreale ambiente.