E’ ancora festa per la Vastese che si è ritrovata martedì pomeriggio allo stadio Aragona per il primo allenamento dopo la vittoria del campionato di domenica, ma questo non è stato un allenamento come gli altri, nello spogliatoio dello stadio è andato in scena l’Harlem Shake. Fenomeno del momento che spopola in rete, è una danza durante la quale tutti i partecipanti sono vestiti in modo strano e ognuno si muove da solo e come vuole a ritmo di musica.



Per qualche minuto, uno dei luoghi sacri del calcio, custode di tanti segreti, è stato trasformato in un set. Hanno partecipato tutti i giocatori della rosa, compresi alcuni ragazzi della Juniores, guidati da Daniele Avantaggiato che ha avuto l’idea e ha spiegato minuziosamente ai compagni cosa fare prima di essere ripresi. Tutti vestiti in modo bizzarro, con maschere, parrucche, cappelli, accappatoi, bandierine dei guardalinee, mazze, caschi, ghirlande, cuffie, fischietti, occhiali, fasce, persino un bidone per i rifiuti e altro ancora, in un crescendo di colori e follia, mentre qualcuno, come Alberico, si arrampicava dove solitamente si mettono le borse, in stile Balotelli. Coinvolti nell'ilarità generale anche mister Di Santo e il vice allenatore Stivaletta, tra i più scatenati. Ad assistere allo spettacolo il segretario Dino Monteferrante, il fisioterapista Warner D'Anniballe e lo storico magazziniere Mimmo Albanese apparso visibilmente sconvolto da quanto stava accadendo.

Oltre al video sono disponibili nella nostra fotogallery anche le immagini del backstage e quelle dell'allenamento di ieri.



In un clima di grande rilassatezza il pomeriggio è proseguito in allegria, come era giusto che fosse dopo la vittoria. Durante l’allenamento c’è stato tempo per divertirsi ancora, in partitella ha giocato anche mister Di Santo, mentre Stivaletta si è dato da fare scalzo nel suo vecchio ruolo di attaccante, per poi cimentarsi sulle palle inattive con Alberico, Napolitano, Aquino e Triglione, come sempre chi perde paga l'aperitivo, almeno così dicono.



Presente anche il piccolo Nicolas Soria, 5 anni e già calciatore della Virtus Vasto, venuto per giocare con il papà ha subito in mostra alcune delle sue doti calcistiche che sembra aver ereditato proprio dal bomber che lunedì partirà per una serie di appuntamenti in programma con la nazionale di beach soccer di cui è il capitano.



In seguito è arrivato anche il presidente Giorgio Di Domenico, mentre Pantalone, che per la gioia dei suoi compagni di squadra, ha finalmente trovato un lavoro, era impegnato con tanto di microfono e cameraman a raccogliere le dichiarazioni dei protagonisti della vittoria. Durante l'intervista Irmici è stato inondato d'acqua da Triglione, mentre Di Vito ha preferito sottrarsi alle domande e il calciatore-conduttore non l’ha presa bene. Al termine dell’allenamento meno impegnativo dell'anno il portiere Cialdini ha offerto pasticcini e spumante per festeggiare i 20 anni compiuti sabato.



Nel frattempo è arrivata anche la notizia della squalifica di una sola giornata per Aquino, "Così ho il tempo fare altri 3-4 gol all'ultima", scherza l'attaccante, ma nemmeno più di tanto. La partita di Coppa Mancini, che mette di fronte le prime dei due gironi di Promozione abruzzese, si giocherà in gara unica allo Stadio dei Marsi di Avezzano il 1 maggio alle 16.00 contro la formazione di casa vincitrice del girone A, la sede è stata scelta tramite sorteggio. La Lega ha preferito questa soluzione al campo neutro per motivi di sicurezza, meglio in casa di una delle due che non a Chieti, L'Aquila o altre sedi dove si sarebbero potuti verificare degli scontri con le tifoserie locali.

Invece giovedì 25 aprile alle 16.00 si gioca nell’ultima partita casalinga il derby contro la Virtus Cupello, che all'andata ha vinto 2-1, a caccia di punti per raggiungere la zona play off. Per l'occasione è stata indetta la giornata biancorossa, non valgono gli abbonamenti si paga 5 euro per la curva e 10 per le tribune, donne, under 14 e over 65 entrano gratis. Rilassatezza a parte la Vastese ha intenzione di continuare a vincere per allungare la striscia di risultati utili consecutivi e battere gli altri record del campionato di Promozione, ci sono ancora due partite a disposizione e un po' di spazio per chi ha giocato meno, come il portiere Michele Radunanza che debutterà in biancorosso. Dopo la Virtus Cupello l'ultima di campionato è prevista ad Atessa contro la Val di Sangro, domenica 28 aprile alle 16.30.